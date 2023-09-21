Etlik Şehir Hastanesi Kampüsünde Drift Yapan Sürücüye İdari Para Cezası

Ankara'da Etlik Şehir Hastanesi kampüsünde otomobille drift yapan sürücüye 36 bin 722 TL idari para cezası uygulandı. Sürücüye ayrıca 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

ANKARA'da Etlik Şehir Hastanesi kampüsünde otomobille drift yapan sürücüye 36 bin 722 TL idari para cezası uygulandı.

Keçiören ilçesinde bulunan Etlik Şehir Hastanesi kampüsünde dün saat 23.00 sıralarında drift yaparak ilerleyen otomobil vatandaşların tepkisine neden oldu. İhbar üzerine hastaneye polis ekibi sevk edildi. Bölgeden uzaklaşan otomobil, güvenlik kameraları ve Mobese görüntülerinden tespit edildi. Otomobil sürücüsü B.A.'ya toplam 36 bin 722 TL idari para cezası uygulanırken; hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan da adli işlem başlatıldı.