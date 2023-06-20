Etkili yağış nedeniyle köy yolu çöktü

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle Akkaya köyünde yol çöktü.

Gece saatlerinden itibaren etkili olan yağış gün içinde Ereğli ve özellikle köylerinde etkisini zaman zaman artırarak sürdürdü. Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Akkaya köyünde gün içinde etkili olan yağış nedeniyle yol kaydı. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda yol trafiğe kapandı. Ekipler, yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.