Muş'ta öğlenden sonra etkili olan sağanak yağış nedeniyle yazla deresinin taşması ile 7 ev bir araç hasar gördü. Sel nedeniyle tarım arazilerinde çamur yığınları oluştu. Bölgeye gelen AFAD, itfaiye ve İl Özel İdaresi ekipleri, temizleme çalışması başlattı.

Etkili olan sağanak sele neden oldu: 7 ev 1 araç hasar gördü

Muş'ta yaşanan sel felaketinde araç ve evler hasar gördü

MUŞ - Muş'ta öğlenden sonra etkili olan sağanak yağış nedeniyle yazla deresinin taşması ile 7 ev bir araç hasar gördü.

Muş Merkeze 20 kilometre uzaklıktaki Çukurbağ köyünde sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu, araç, ev, ağır ve tarım arazilerinde hasar meydana geldi. Sel nedeniyle taşan derenin zarar verdiği 6 evde eşyalar kullanılamaz hale gelirken tarım arazilerinde çamur yığınları oluştu. Bölgeye gelen AFAD, itfaiye ve İl Özel İdaresi ekipleri, temizleme çalışması başlattı. su altında kalan eşyaların çıkarılması için vatandaşlar komşularının yardımına koştu.

Öğlen saatlerinde etkili olan yağışlar nedeniyle derenin taştığını ifade eden Köy muhtarı Cahit Biter, 7 ev ve 1 aracın hasar gördüğünü belirterek, "Allah şükürler olsun, can kaybı yok, ama mal kaybı oldu. Bir ev yıkıldı, bir araç hasar gördü. Televizyon, buzdolabı ve ev eşyaları hiç bir şey kalmadı. Su evlere bastı, Sağolsun valimiz iki kere beni aradı, çok teşekkür ederim. Bize yardımcı oldu, AFAD ekipler ve jandarma köye geldi. Yarında köyde hasar tespiti yapılacak. Şimdiye kadar köyümüzde böyle bir olay yaşanmamıştı. Yağış çok olunca köyümüzdeki dere taştı" dedi.

"sadece izledik"

Evi ve aracında hasar oluşan Habip Demir, selin bir anda geldiğini ifade ederek, "Kaç gündür yağan yağmurdan dolayı köyde deremiz taştı. Şuanda evler su altında kaldı. Çamur ve balçıklar oluştu. Çok şükür bir can kaybı olmadı ama mala zarar geldi, sağlık olsun. Yapabilecek bir şey yok. Kapının önündeydik bir anda sel gelince yapacak bir şey yoktu. Sadece izledik" dedi.