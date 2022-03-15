Etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi

AA - Sabri Yıldırım - Güncel
 - Güncelleme:

Karla kaplanan yerler Karda yürüyen vatandaşlar Trafikte yavaş ilerleyen araçlar Üzerleri karla kaplanan otomobiller İş makinesi ile karla mücadele çalışmalrı Etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkilediMUŞ - Muş'ta etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

MUŞ (AA) - Karla kaplanan yerler

Karda yürüyen vatandaşlar

Trafikte yavaş ilerleyen araçlar

Üzerleri karla kaplanan otomobiller

İş makinesi ile karla mücadele çalışmalrı Etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi

MUŞ - Muş'ta etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar nedeniyle 169 köye ulaşımın sağlanamadığını söyledi.

Beyaza bürünen kentte vatandaşlar, karla kaplanan araçlarının üzerini temizledi.

Belediye ekipleri de cadde ile sokaklarda kaldırım temizleme ve kar küreme çalışması yaptı.

Etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi

Etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi

Etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi

AA / Sabri Yıldırım - Güncel

Muş, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title