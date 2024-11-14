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Etki Ajanlığı Maddesi TBMM'ye Yeniden Sunulacak

Etki Ajanlığı Maddesi TBMM'ye Yeniden Sunulacak
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TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen etki ajanlığı maddesi, muhalefetin tepkisi üzerine çıkarıldı. AK Parti, düzenlemeyi muhalefetle görüşerek revize edecek. CHP ise konu üzerinde ciddi teknik çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı.

DİLAN KUTLU

(TBMM) - Yeniden düzenlenecek "etki ajanlığı" maddesinin, 2025 yılı bütçe görüşmelerinin TBMM Genel Kurulu'nda tamamlanmasından sonra yeniden Meclis'e sunulması bekleniyor.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşmelerine dün başlanan Noterlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nden, muhalefetin tepkisi üzerine çıkarılan etki ajanlığı ile ilgili maddenin, gelecek hafta muhalefet ile görüşülerek düzenlenip, 2025 yılı bütçe görüşmelerinin TBMM Genel Kurulu'nda tamamlanmasından sonra yeniden Meclis'e getirilmesi planlanıyor.

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, "etki ajanlığı" maddesinin geri çekilmesinin ardından Ak Parti, gelecek hafta muhalefet ile bir araya gelerek önerilerini ve itirazlarını değerlendirip yeni bir düzenlemeye gidecek. AK Parti'nin yeni düzenlemeyi başka bir kanun teklifinin içine koyacağı ve teklifi 2025 yılı bütçe görüşmelerinin TBMM Genel Kurulu'nda tamamlanmasından sonra Meclis'e sunacağı belirtiliyor.

CHP'liler teknik bir çalışma grubu kurulması gerekliliğinin altını çiziyor

CHP'li kaynaklar ise düzenlemenin mevcut haline ilişkin bir öneride bulunmayacaklarını vurguluyor. Etki ajanlığı ile ilgili konunun "üzerinde ciddi çalışılması gereken teknik bir konu olduğunu" belirten CHP'li kaynaklar, "Devletin ilgili birimlerinin görüşlerini almamız lazım. Ama biz burada kritilerimizi net ortaya koyuyoruz. Kimin nereden, ne kadar fon aldığının bilinmesi ve ortaya konulması gerekiyor. Ajanlık faaliyeti olarak devletin kimi yasal düzenlemelere ihtiyacı varsa bu yapılır ama bu yapılacak yasanın suçu açık ve net bir biçimde tanımlaması, kişiden kişiye subjektif değerlendirmelere yol açmayacak şekilde açık ifade edilen bir ceza maddesi yazılabilir. Bir anda herkesi fail yapan bir yasal düzenlemenin dünyada bir örneği yok. Yine önümüze böyle bir şey gelirse yine ayağa kalkarız" görüşünü dile getiriyor.

Bu konuda "teknik bir çalışma grubu kurulması" gerekliliğinin altını çizen CHP'li kaynaklar, "Katkı istiyorlarsa otururuz masaya, devletin birimlerini dinleriz, uzmanları dinleriz, dünyadan örnekleri dinleriz. Bu ilkeler çerçevesinde bir yasa yapılacaksa buna katkı veririz" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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