Etiyopyalı Uzman: Çin, Afrika'daki Borç Krizini Hafifletmede Gözle Görülür İlerleme Kaydetti

HABER: Etiyopyalı uzman: Çin, Afrika'daki borç krizini hafifletmede gözle görülür ilerleme kaydetti

ÇEKİM LİSTESİ:

1. Afrika'dan çeşitli cadde görüntüleri

2. Afrika'dan çeşitli altyapı görüntüleri

3. SES (İngilizce): ADEM FETO, Etiyopya'nın Arsi Üniversitesi'nde araştırmacı ve öğretim üyesi

HABERİN İÇERİĞİ:

Etiyopyalı bir uzman, Çin'in Afrika ülkeleri için borç krizini hafifletmede gerçek ve gözle görülür ilerleme kaydettiğini ve Batılı ülkelerin de aynısını yapması gerektiğini söyledi.

İngiltere merkezli yardım kuruluşu "Debt Justice" yakın zamanda yayınladığı raporda, Afrika ülkelerinin Batılı özel kredi kuruluşlarına olan kredi borçlarının Çin'e olan borçlarının üç katından daha fazla olduğunu ve bu kuruluşların iki kat daha fazla faiz uyguladığını bildirmişti.

SES (İngilizce): ADEM FETO, Etiyopya'nın Arsi Üniversitesi'nde araştırmacı ve öğretim üyesi:

"Aslında, toplam krediye, Afrika'nın biriken borçlarına bakarsanız, Çin'den alınan krediler toplam kredinin sadece yüzde 12'sini ya da yüzde 13'ünü oluşturuyor ama Batılılardan alınanlar krediler, toplam borcun yüzde 35'ini oluşturuyor olabilir. Bu miktar Çin'den alınan kredilerin üç katı.

Çin ve diğer ülkeler arasında müzakere yürütmek için zemin mevcut. Bize imtiyazlı krediler sağlıyorlar ve bazen kredinin vadesini yeniden belirliyorlar. Bu, bizi 'borç tuzağı diplomasisine' düşmekten koruyor. Bu yüzden ilk dikkat etmemiz gereken şey müzakere zemininin olup olmadığıdır.

Bu 'borç tuzağı diplomasisi' doğru değil. Üretken amaçlar için, altyapı için, sağlık ve eğitim sektörleri için kredi alınıyor. Çin'den gelen kredilerin çoğu, özellikle altyapı projelerine gidiyor. Nijerya, Zambiya ve Kongo'da birçok örnekten bahsedebiliriz ve bu Etiyopya için de geçerlidir.

Çin'in gelen borç hafifletme uygulamasının Afrika ülkeleri için çok faydalı olabilir. Çünkü diğerlerine kıyasla daha çok Çin'e borçlu olan bazı ülkeler var. Dolayısıyla, Çin'in bu borç hafifletme planında başarılı olduğunu düşünüyorum. Bu arada, buna imtiyazlı krediler, yeniden yapılandırma ve borç silinmesi de dahil.

Dolayısıyla, Çin'in Afrika ülkeleri için bu borç krizini hafifletme konusunda gerçek ve görünür bir ilerleme kaydettiğini düşünüyorum ve Etiyopya örneğinde de bunu fark ediyoruz. Öyleyse Batılı ülkeler de aynı şeyi yapmalıdır.

Üretken borçlar var ve üretken olmayan borçlar var. Bu nedenle, en az gelişmekte olan ülkeler üretken borçları kabul etmelidir. Çin'den gördüğümüz şey bu."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Addis Ababa'dan bildiriyor. (XHTV)