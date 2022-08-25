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Etiyopyalı isyancılar, BM'den 570 bin litre yakıt çaldı

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Etiyopyalı isyancılar, BM'den 570 bin litre yakıt çaldı

Birleşmiş Milletler (BM), Etiyopya'daki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçlerinin Dünya Gıda Programının (WFP) depolarından 570 bin litre yakıt çaldığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM), Etiyopya'daki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçlerinin Dünya Gıda Programının (WFP) depolarından 570 bin litre yakıt çaldığını duyurdu.

WFP İcra Direktörü David Beasley, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Tigraylı idarecilerin halka insani yardım ulaştırılması için kullanılacak 570 bin litre yakıtı çaldığını belirtti.

???????Beasley, eğer gıda götürecek yeterli yakıt bulunamazsa milyonlarca kişinin açlık çekeceğini belirterek, acilen yakıtın geri verilmesini talep etti.

Birlemiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yakıtların çalındığını doğrulayarak, BM ekibinin hırsızlığı önlemekte başarısız olduğunu ifade etti.

Hem TPLF hem de Addis Ababa hükümeti, barış müzakerelerine başlama hazırlığı yapılırken dün birbirini saldırı başlatmakla suçladı.

BM ve Afrika Birliğinin yanı sıra çok sayıda ülke tarafları sükunete çağırdı.

Etiyopya'da ordu ile TPLF arasında Kasım 2020'den başlayan çatışmalar, binlerce kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin evini terk etmesine yol açtı.

Ordunun hava saldırıları sonrası kalesi Tigray eyaletine geri çekilen TPLF, barış müzakereleri için bölgeye elektrik, telekomünikasyon ve bankacılık gibi temel hizmetlerin yeniden başlatılmasını şart koştu.

Etiyopya hükümeti, müzakerelerde Afrika Birliğinin arabulucu olmasını isterken TPLF'nin ön şartlarına ilişkin açıklama yapmadı.

Kaynak: AA / Tufan Aktaş - Güncel

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