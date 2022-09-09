Etiyopyalı isyancılar ateşkes için ablukanın kaldırılmasını istedi

Etiyopya'da orduya karşı savaşan isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF), ateşkes için ablukanın kaldırılmasını talep etti.

Etiyopya'da orduya karşı savaşan isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF), ateşkes için ablukanın kaldırılmasını talep etti.

TPLF lideri Debretsion Gebremichael, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine yazdığı mektupta, ülkenin kuzeyinde yeniden başlayan çatışmaların durması için 4 şart öne sürdü.

Gebremichael, ateşkes için Tigray eyaletine yönelik ablukanın kaldırılmasını, kısıtlama olmaksızın insani yardıma erişim sağlanmasını, Eritre güçlerinin Etiyopya topraklarından çekilmesini ve Kasım 2020 öncesi Tigray eyaletindeki topraklardan Etiyopya ordusunun çekilmesini istedi.

TPLF lideri, kendi kabul ettikleri bir müzakere ve arabulucu heyeti ile barış masasına oturmaya hazır olduklarını ifade etti.

ABD, Avrupa Birliği ve Afrika Birliğinin çabalarına rağmen doğrudan barış müzakerelerine başlayamayan taraflar ağustosta aylar sonra yeniden çatışmaya başlamıştı.

İki taraf da ateşkesin bozulmasından ötürü birbirini sorumlu tutmuştu.

Etiyopya'da ordu ile TPLF arasında Kasım 2020'den başlayan çatışmalar, binlerce kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin evini terk etmesine yol açtı.