Etiyopya: Tigraylı isyancılar yardımları engelliyor Etiyopya hükümeti, Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) üyelerinin Mekele Havalimanı'na giden yardım uçuşlarını engellediğini bildirdi. Etiyopya hükümeti, Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) üyelerinin Mekele Havalimanı'na giden yardım uçuşlarını engellediğini bildirdi. Hükümet İletişim Servisinden yapılan açıklamada, TPLF'nin hükümet aleyhinde propaganda yaptığı öne sürüldü. Mekele'ye giden yardım uçuşlarının TPLF tarafından engellendiği bilgisi paylaşılan açıklamada, uluslararası toplum ile iş birliği içinde Tigray bölgesine yardımların sürdüğü kaydedildi. Açıklamada, yakıt kıtlığı sonrası Tigray'a 920 bin litre benzin tedarik edildiği belirtildi. Uluslararası topluma çağrı yapılan açıklamada, uçuşların engellenmesine karşı tepki gösterilmesi ve bu durumun soruşturulması talep edildi. AA / Gökhan Kavak - Güncel Etiyopya Hükümet Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Etiyopya: Tigraylı isyancılar yardımları engelliyor - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.