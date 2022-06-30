Etiyopya: Tigray'a giden 2 binden fazla yardım tırı geri dönmedi - Haberler

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Etiyopya: Tigray'a giden 2 binden fazla yardım tırı geri dönmedi

AA - Gökhan Kavak - Güncel
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Etiyopya: Tigray'a giden 2 binden fazla yardım tırı geri dönmedi

Etiyopya hükümeti, ülkenin kuzeyindeki çatışmalardan etkilenen siviller için gönderilen yardım tırlarının geri dönmesinin, merkezi hükümete karşı isyan eden Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) tarafından engellendiğini açıkladı.

Etiyopya hükümeti, ülkenin kuzeyindeki çatışmalardan etkilenen siviller için gönderilen yardım tırlarının geri dönmesinin, merkezi hükümete karşı isyan eden Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) tarafından engellendiğini açıkladı.

Etiyopya İletişim Bakanı Legesse Tulu, ülkenin kuzeyine gönderilen yardımlarla ilgili açıklama yaptı.

Tulu, hükümet ve yardım kuruluşlarınca Tigray'ın Mekele şehrine gönderilen yardım tırlarından 2 bininin geri gelmediğini belirtti.

Yardım tırlarının TPLF tarafından alıkonulduğunu öne süren Tulu, şimdiye kadar 7 bin yardım tırının bölgeye ulaştığı bilgisini paylaştı.

Tulu, TPLF'nin yardım tırlarını askeri amaçlı kullandığını kaydetti.

Etiyopya'da ordu ve TPLF arasında Kasım 2020'den bu yana süren çatışmalar büyük bir insani krize yol açtı. Tigray'ın komşu eyaletlerine de sıçrayan çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, 14 Haziran'da mecliste yaptığı konuşmada, barış süreci için hükümetin bir komite oluşturduğu bilgisini paylaşmıştı.

Etiyopya'da merkezi hükümete karşı isyan eden ve iç savaşa neden olan TPLF ise 15 Haziran'da Etiyopya hükümeti ile barış görüşmeleri için Kenya'nın arabulucu olmasını istemişti.

AA / Gökhan Kavak - Güncel

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