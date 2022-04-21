Etiyopya: Son 1 haftada 3 bin 320 Etiyopyalı Suudi Arabistan'dan tahliye edildi

Etiyopya hükümeti, son 1 haftada 3 bin 320 Etiyopyalı göçmenin Suudi Arabistan'dan tahliye edildiğini bildirdi.

Etiyopya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dina Mufti, iki haftada bir düzenlenen basın toplantısında, yasa dışı yollarla Suudi Arabistan'a giden Etiyopya vatandaşlarının bu ülkeden tahliyesiyle ilgili açıklama yaptı.

Mufti, yürütülen çalışmalar sonucunda son 1 haftada Suudi Arabistan'dan 3 bin 320 Etiyopyalı göçmenin ülkesine döndüğünü ifade etti.

Öte yandan, Mufti, hükümet güçleriyle Tigray Halk Kurtuluş Cephesi üyeleri arasında yaşanan iç savaşta, Amhara bölgesindeki 2 bin 347 sağlık merkezinin zarar gördüğünü kaydetti.

Tahliyeler başladı

Etiyopya, Suudi Arabistan'a yasa dışı yollarla giren ve gözaltı merkezlerinde tutulan 100 bin vatandaşını 30 Mart itibarıyla tahliye etmeye başladı.

Gözaltı merkezlerindeki insanlık dışı koşullar nedeniyle gündeme gelen Etiyopyalı düzensiz göçmenler, daha önce de kafileler halinde Etiyopya'ya taşınmıştı.

Her yıl binlerce Etiyopyalı çalışmak için Cibuti üzerinden Yemen'e ulaşıp buradan da Suudi Arabistan'a geçiyor.

Etiyopya Dışişleri Bakanlığı verilerine göre, Suudi Arabistan'da 450 bini kayıt dışı olmak üzere 750 binden fazla Etiyopyalı yaşıyor.