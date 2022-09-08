Üye Girişi
Haberi Paylaş

Etiyopya, Pan-Afrikan Yapay Zeka Konferansı'na ev sahipliği yapacak

Güncel Haberler

Etiyopya, Pan-Afrikan Yapay Zeka Konferansı'na ev sahipliği yapacak

Doğu Afrika ülkelerinden Etiyopya'nın kıtada ilk kez düzenlenecek yapay zeka konferansına ev sahipliği yapacağı bildirildi.

Doğu Afrika ülkelerinden Etiyopya'nın kıtada ilk kez düzenlenecek yapay zeka konferansına ev sahipliği yapacağı bildirildi.

Etiyopya Başbakanlık Sözcüsü Billene Seyoum, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ilk kez düzenlenecek Pan-Afrikan Yapay Zeka Konferansı'nın, ekimde başkent Addis Ababa'daki Bilim ve Sanat Müzesi'nde düzenlenmesini planladıklarını belirtti.

Konferansa Afrika kıtası ve dünya genelinde yapay zeka ve bilişim alanlarında çalışmalar yürüten bilim insanları ve araştırmacıların katılması bekleniyor.

Uzun süredir iç savaş ve insani krizlerle gündeme gelen Etiyopya, Afrika Birliği (AfB) ve Birleşmiş Milletler (BM) Afrika Ekonomik Komisyonu gibi uluslararası kurum ve kuruluşlara ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: AA / Gökhan Kavak - Güncel

Addis Ababa Etiyopya Afrika Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title