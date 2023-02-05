Etiyopya Ortodoks Kilisesi'nin bölünmesi sonrası şiddet olayları başladı

Etiyopya'nın Oromiya eyaletinde güvenlik güçlerinin bir kiliseyi boşaltmayan kalabalığa ateş açtığı iddia edildi.

Oromolu bazı din adamlarının Etiyopya Ortodoks Kilisesi'nden ayrılarak kendi patrikliğini kurması sonrası gerginliğin arttığı ülkenin Şaşamenya kasabasında güvenlik güçlerinin dün St. Michael Kilisesi'ndekilere göz yaşartıcı bomba ve gerçek mermiyle ateş açtığı belirtildi.

Tewahedo Medya Merkezinin (TMC) paylaştığı haber ve görüntülere göre, dün kilisenin boşaltılmasını isteyen Oromiya Özel Kuvvetlerinin kilise içerisindekilere ateş açması sonrası 2 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Görüntülerde kilise avlusundaki kalabalığın ateş sesiyle etrafa kaçıştığı görüldü.

Oromolu Ortodoks bazı din adamları, Abune Sawiros'u yeni kilisenin patriği olarak atayarak 26 ayrı piskopos görevlendirmesi yapmıştı.

Şiddet olayının görevlendirilen yeni piskoposların göreve başlamak istemesi sonrası başladığı tahmin ediliyor.

Başbakan diyalog çağrısı yaptı

Etiyopya Ortodoks Kilisesi bölünmenin hükümetçe desteklenmesi halinde ülke çapında gösteri yapacakları tehdidinde bulunmuştu.

Başbakan Abiy Ahmed, kilisenin iç işlerine karışmayacaklarını duyurmuş, diyalog çağrısı yapmıştı.

Hristiyanlıkla 4. yüzyılın başlarında tanışan ve bu dini ilk resmi din kabul eden devletlerden biri olan Etiyopya'da kilise toplumsal hayatta büyük öneme sahip.

Ülke nüfusunun yüzde 40'ını Ortodokslar oluştururken kilisenin sahip olduğu güç zaman zaman siyasetçilerin eleştirilerine maruz kalıyor.

Oromolular, kilisede ibadetler ve ayinler sırasında Amharca yerine kendi dillerini kullanmak ve kültürel hegomonyadan kurtulmak istediklerini belirtiyor.