Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki hastanelerde yeterli sağlık ekipmanı bulunamıyor

ADDİS Etiyopya'da geçen sene yaşanan iç savaştan olumsuz etkilenen Tigray bölgesindeki hastanelerde hastaları tedavi etmek için yeterli sağlık ekipmanlarının bulunamadığı belirtildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Tigray'daki sağlık merkezlerinde yetersiz ekipman nedeniyle bazı hastalar hayatını kaybediyor.

Tigray'daki Ayder Hastanesi dahil birçok hastanede ilaç, iğne ve oksijen gibi temel sağlık malzemeleri bulunamıyor.

Yardım çağrıları karşılık bulmazken, yaklaşık 3 bin 600 hastane çalışanı aylardır maaşlarını alamıyor.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Tigray'daki 6 milyon insanın yüzde 90'ından fazlası acil yardıma ihtiyaç duyuyor.