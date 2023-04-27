Etiyopya'nın Tigray Bölgesinde Üç Yıllık Aradan Sonra Okullar Yeniden Açılıyor

ADDİS ABABA, 27 Nisan (Xinhua) -- Etiyopya'nın çatışmalardan etkilenen Tigray bölgesindeki ilk ve orta okullar, üç yıllık bir aradan sonra öğrenci kayıtlarına yeniden başladı.

ADDİS ABABA, 27 Nisan (Xinhua) -- Etiyopya'nın çatışmalardan etkilenen Tigray bölgesindeki ilk ve orta okullar, üç yıllık bir aradan sonra öğrenci kayıtlarına yeniden başladı.

Devlete bağlı Fana Broadcasting Corporate'in (FBC) bildirdiğine göre, Çarşamba günü Tigray Eğitim Bürosu, bölgedeki ilk ve ortaöğretim okullarının normal derslere devam etme hazırlıklarını tamamladıktan sonra öğrenci kayıtlarına başladığını açıkladı.

Tigray Eğitim Bürosu İletişim Direktörü Dagnaw Aytegeb'e göre, okul öncesinden 12. sınıfa kadar olan öğrenciler, 2 Mayıs'ta başlayacak örgün öğretim için kayıt yaptırıyor.

Aytegeb, çatışma sırasında kaybedilen eğitim süresini telafi etmek için öğrencilere telafi derslerinin de verileceğini söyledi.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin (UNOCHA) son verilerine göre, iki yıllık çatışmalar yüzünden yaklaşık yüzde 85'i ya kısmen ya da ciddi şekilde hasar gören Tigray'daki okulların onarıma ihtiyacı var.

UNOCHA, bu ayın başlarında yayımladığı durum güncellemesinde, Tigray bölgesinde üç yıldan fazla bir süredir okula gitmeyen çocuklar için hızlandırılmış öğrenme etkinliklerinin gerekli olduğunu vurguladı.

Bölgede telekomünikasyon, bankacılık ve ulaşım gibi diğer temel hizmetlerin yeniden başlatılmasının ardından okulların yeniden açılması, Etiyopya hükümeti ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi arasında 2 Kasım 2022'de imzalanan kalıcı ateşkes anlaşmasının ardından geldi.