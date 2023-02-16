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Etiyopya'nın Oromiya eyaletinde en az 50 kişi katledildi

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Etiyopya'nın Oromiya eyaletinde en az 50 kişi katledildi

Etiyopya'nın Oromiya eyaletinde ay başında yapılan saldırıda en az 50 kişinin Oromo Kurtuluş Ordusu (OLA) tarafından öldürüldüğü bildirildi.

Etiyopya'nın Oromiya eyaletinde ay başında yapılan saldırıda en az 50 kişinin Oromo Kurtuluş Ordusu (OLA) tarafından öldürüldüğü bildirildi.

Etiyopya İnsan Hakları Komisyonunca (EHRC) hazırlanan yeni raporda, 2 Şubat'ta Ano kasabasında yerinden olan kişilere saldıran silahlı grubun ev ev dolaşarak en az 50 kişiyi katlettiği belirtildi. Ölenler arasında kadın ve çocukların yanı sıra polis ve askerlerin de bulunduğu aktarılan raporda, hedef alınan kişilerin Amhara etnik grubundan olduğu kaydedildi.

Saldırıdan OLA'nın sorumlu tutulduğu rapor, bölge sakinleri ve kurbanların aileleriyle görüşülerek hazırlandı.

Saldırganlar, çok sayıda iş yeri, hükümet binası ve bankayı da yağmaladı.

Amhara ve Oromo etnik grupları, zaman zaman sınır anlaşmazlıkları ve bölgedeki kontrolü sağlamak amacıyla birbiriyle çatışıyor.

Etiyopya hükümetinin terör örgütü olarak tanımladığı OLA, güvenlik sorunları başladığından bu yana son yıllarda saldırılarını artırdı.

Kaynak: AA / Güncel

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