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Etiyopya'nın Amhara eyaletinde protestolar sonrası sokağa çıkma yasağı

Etiyopya'nın Amhara eyaletinde protestolar sonrası sokağa çıkma yasağı

Güncel Haberler

Etiyopya'nın Amhara eyaletinde hükümet karşıtı gösterilerin ardından geceleri sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Etiyopya'nın Amhara eyaletinde hükümet karşıtı gösterilerin ardından geceleri sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Federal hükümetin eyaletlerdeki özel kuvvet birliklerini dağıtmasına tepki gösteren Amharalar, Gondar ve Dessie gibi şehirlerde sokağa indi.

Göstericiler, eyalete bağlı özel kuvvetlerin lağvedilmesinin kendilerini sınır sorunu yaşadıkları komşularına karşı güçsüz bırakacağını savunuyor.

Öte yandan, gösterilerin sürdüğü bölgede insani yardım örgütü Katolik Yardım Hizmetlerinin (CRS) iki çalışanının araçlarında vurularak öldürüldüğü bildirildi. Polis, yardım çalışanlarının hedef alınma nedenini soruşturuyor.

Etiyopya hükümeti, etnik kökenlerine göre ayrışmış eyaletlerde bulunan özel kuvvetleri ulusal güçlere entegre edeceğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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