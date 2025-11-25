Etiyopya'nın Afar Bölgesinde Ani Volkanik Patlama

ADDİS ABABA, 25 Kasım (Xinhua) -- Etiyopya'nın kuzeydoğusundaki Afar bölgesinde "ani ve olağandışı" bir volkanik patlama meydana geldi.

Devlete ait Afar Basın Yayın Ajansı'na göre aktif bir lav gölüne sahip aktif Erta Ale Yanardağı pazar günü öğle saatlerinde faaliyete geçti. Patlamanın ardından yükselen yoğun siyah duman nedeniyle "bölgenin yarı karanlığa gömüldüğü" bildirildi.

Patlama kaynaklı can kaybı olup olmadığı konusunda yerel yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi.

Ajansın haberinde patlamanın ardından yükselen yoğun dumanın gün içinde volkanın yakınlarındaki bölgeler ve köylerin üzerini kapladığı ve "şiddetli patlamanın", uzaktaki kasaba ve kentlerde de hissedilen sarsıntılara yol açtığı bildirildi.

Uzmanlar ve yerel yetkililer, atmosfere yayılan yoğun duman ve kül nedeniyle bölge sakinlerine gerekli önlemleri almaları çağrısında bulundu.