Etiyopya kahve ihracatından 1 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyor

Dünyanın en büyük kahve üreticilerinden Etiyopya'nın, kahve ihracatından 1 milyar dolarlık gelir elde etmeyi hedeflediği bildirildi.

Etiyopya Herald gazetesine konuşan Etiyopya Kahve İhracatçıları Birliği Başkanı Gizat Worku, "Eminim Etiyopya, gelecek 6 ay içinde kahve ihracatından 1 milyar dolar kazanacak." ifadesini kullandı.

Etiyopya'da yaşanan iç savaşın üretimi engellediğine dikkati çeken Worku, "Barış ve güvenlik sağlansaydı kahve ihracatından 1,67 milyar dolar kazanırdık." ifadesini kullandı.

Son 7 ayda 162 bin tondan fazla kahve ihraç ettiklerini belirten Worku, bundan 645 milyon dolar gelir elde ettiklerini kaydetti.

Etiyopya, geçen sezon 906 milyon dolar değerinde 248 bin ton kahve ihraç etmişti.

Bu rakam, bugüne kadar kayıtlara geçen en yüksek miktar olarak değerlendirilmişti.

Dünyanın beşinci büyük kahve üreticisi Etiyopya'nın en fazla ihracat yaptığı ülkelerin başında Almanya, Suudi Arabistan, ABD, Belçika ve Japonya geliyor.