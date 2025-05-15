Etiyopya Kahve İhracatında Rekor Gelir Elde Etti

Etiyopya Kahve İhracatında Rekor Gelir Elde Etti
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Etiyopya, son 10 ayda kahve ihracatından 1,868 milyar ABD doları gelir elde ederek tarihi bir başarıya imza attı. İhracat hacmi ve geliri geçen yılın aynı dönemine göre sırasıyla yüzde 70 ve yüzde 87 oranında arttı.

ADDİS ABABA, 15 Mayıs (Xinhua) -- Etiyopya, son 10 ayda kahve ihracatından 1,868 milyar ABD doları gelir elde ederek bu güne kadar aynı dönem için kazandığı en yüksek gelire ulaştı.

Etiyopya Kahve ve Çay Kurumu'nun çarşamba günü Xinhua'ya gönderdiği açıklamaya göre Etiyopya, 8 Temmuz 2024'te başlayan 2024-2025 mali yılının ilk 10 ayında küresel pazarlara 354.302 ton kahve ihraç etti.

Kurumun genel müdürü Adugna Debela, geçen mali yılın aynı dönemine kıyasla ihracat hacminin yüzde 70, gelirininse yüzde 87 arttığını kaydetti.

Etiyopya söz konusu dönemde en fazla kahve ihracatını Almanya, Suudi Arabistan ve ABD'ye gerçekleştirdi.

"Bu olağanüstü başarı, ülkenin iyi koordine edilmiş çalışmalarının bir sonucudur" diyen Debela, önümüzdeki iki ayda da aynı ivmenin devam etmesiyle Etiyopya'nın birinci sınıf kahve üretiminde dünya lideri konumunun daha da pekişeceğine inandığını söyledi.

Arabica kahvesinin kaynağı olarak kabul edilen Etiyopya, Afrika'nın en büyük üreticilerinden ve ihracatçılarından biri. Kahve üretimi, ülkenin tarıma dayalı ekonomisinin bel kemiği olarak görülüyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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