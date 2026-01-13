Haberler

Etiyopya İstihbarat Başkanı Hussein, Somali'ye gizli bir ziyaret gerçekleştirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Etiyopya İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı Başkanı Redwan Hussein, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile gizli bir görüşme yaptı. Görüşmede Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in mesajının iletildiği belirtildi, ancak mesajın içeriği açıklanmadı.

Etiyopya İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı (NISS) Başkanı Redwan Hussein, Somali'ye gizli bir ziyaret gerçekleştirerek Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü.

Somali haber sitesi Garowe Online'a göre, Hussein, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in mesajını iletmek için Cumhurbaşkanı Mahmud ile görüştü ancak mesajın içeriği kamuoyuna açıklanmadı.

Hussein ayrıca Somali Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Ajansı (NISA) Direktörü Mahad Salad ile görüşmelerde bulundu.

İki ülkeden de ziyarete ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail, Somaliland'i tanıyan tek ülke

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Aralık 2025'te Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu.

Bu kararla İsrail, Somaliland'i tanıyan tek ülke oldu.

Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

Kaynak: AA / Saadet Firdevs Aparı Bayram - Güncel
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda

Trump'tan İran'daki gösterileri daha da alevlendirecek sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu

Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu

Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu
Konyasporlu Adil Demirbağ'dan bahis itirafı

Süper Lig'in yıldızından bahis itirafı: Bilinçsiz bir hataydı
Kabus başladı! Arda Güler'e 'Mourinho' sürprizi

Kabus başladı! Arda Güler'e "Mourinho" sürprizi
Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu

Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Icardi'nin gol sevinci davalık oldu

Icardi'nin gol sevinci Galatasaray'ın başına dert açtı
Galatasaray transferde bombayı patlattı! Yıldız isim geliyor

Galatasaray transferde bombayı patlattı! Yıldız isim geliyor