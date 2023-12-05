Üye Girişi
Haberler

Etiyopya, İşçi Programlarıyla 120 Binden Fazla Vatandaşını Yurt Dışına Gönderdi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Etiyopya, insan kaçakçılığının önüne geçmek için başlattığı işçi programları sayesinde son 6 ayda 120 binden fazla vatandaşını yurt dışına çalışmaya gönderdi. Çalışma Bakanı Muferiat Kamil, yapılan anlaşmalar ve eğitim merkezleriyle işçilerin becerilerini geliştirdiklerini belirtti.

Etiyopya, insan kaçakçılığının önüne geçmek için başlattığı işçi programları sayesinde son 6 ayda 120 binden fazla vatandaşını yurt dışına çalışmaya gönderdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Etiyopya Çalışma Bakanı Muferiat Kamil, son 6 ayda 120 binden fazla Etiyopyalıyı yurt dışına gönderdiklerini açıkladı.

Lübnan, Ürdün, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan ikili anlaşmalar neticesinde göçmen akışını düzenli ve yasal hale getirmeye başladıklarını belirten Kamil, kurulan 94 eğitim merkezinde işçilerin hem meslek hem de dil becerilerinin gelişmesi için çabaladıklarını ifade etti.

Kamil, Orta Doğu'nun yanı sıra Asya ve Avrupa ülkelerine de odaklandıklarını ve ayda 38 bin kişiyi işe yerleştirme kapasitesine ulaşmaya çalıştıklarını kaydetti.

Ülkelerindeki ekonomik koşullar nedeniyle iş bulamayan binlerce Etiyopyalı her yıl çalışmak için Cibuti üzerinden Yemen'e ulaşıp buradan da Suudi Arabistan'a gidiyor.

Kaynak: AA / Güncel

Etiyopya Orta Doğu Uluslararası İlişkiler Göçmenler Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

6 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 6 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 6 Aralık 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 6 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 6 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? 6 Aralık 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 6 Aralık 2023 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 6 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 6 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 6 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 6 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Uludağ Gazoz hangi ülkenin markası, kimin malı? 6 Aralık Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? 6 Aralık Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? ZTK kura çekimi ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eleme maçları kura çekimi ne zaman yapılacak? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkarsa ne kadar kazanacak, ne kadar gelir elde edecek? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Kopenhag Galatasaray maçı bu hafta mı haftaya mı ne zaman?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title