Etiyopya ile isyancı OLA arasındaki barış görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı

Etiyopya hükümeti ile isyancı Oromo Kurtuluş Ordusu (OLA) arasındaki barış görüşmeleri anlaşma olmadan son buldu.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in Güvenlik Danışmanı Rıdvan Hüseyin, yaptığı yazılı açıklamada, Tanzanya'da yapılan müzakerelerin ilk turunun "yapıcı" geçmesine rağmen bazı meselelerde uzlaşıya varılamadığını ifade etti.

Hüseyin, her iki tarafın da çatışmaya kalıcı ve barışçıl şekilde son verilmesi amacıyla görüşmelerin sürdürülmesine yönelik ihtiyacı kabul ettiğini dile getirdi.

Addis Ababa hükümeti, yıllardır Oromiya eyaletinde ulusal ordu güçlerine karşı silahlı eylemlerde bulunan OLA'nın barışçıl mücadele yolunu benimsemesini istiyor.

Çoğunlukla Oromo Kurtuluş Cephesi'nin (OLF) silah bırakmayı reddeden eski üyelerinden oluşan OLA, ülkenin kuzeyindeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'yle (TPLF) 2021 yılında ittifak yapmıştı.

Ülkenin en kalabalık etnik grubu olan Oromolara karşı uygulandığı ileri sürülen ayrımcı politikalara itiraz eden OLA, Oromolara kendi kaderini tayin hakkı verilmesini savunuyor.