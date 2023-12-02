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Etiyopya Hükümeti, Oromo Kurtuluş Ordusu'na Karşı Mücadeleyi Artıracağını Açıkladı

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Etiyopya hükümeti, terör faaliyetlerini sürdüren Oromo Kurtuluş Ordusu'na (OLA) karşı mücadeleyi artıracağını duyurdu. Oromiya Eyaleti Sözcüsü, OLA'nın barışçıl yolları reddederek terör faaliyetlerine devam etmesi nedeniyle yeni bir yol izlediklerini belirtti. OLA'nın halka ve bölge ekonomisine zarar verdiği ifade edildi.

Etiyopya hükümeti, barış anlaşmasına yanaşmayan ve terör faaliyetlerini sürdürdüğü belirtilen Oromo Kurtuluş Ordusu'na (OLA) karşı mücadeleyi artıracağını açıkladı.

Addis Standard'ın haberine göre, Oromiya Eyaleti Sözcüsü Hailu Adugna, OLA'nın barışçıl yolları reddederek terör faaliyetlerine devam etmesinden ötürü örgüte yönelik mücadelede yeni bir yola girdiklerini belirtti.

OLA'nın yıllardır hem halka hem de bölge ekonomiisine zarar verdiğini savunan Adugna, "Hükümetin barışı destekleyen tüm teşebbüslerine rağmen, grup maalesef terör faaliyetlerini sürdürmeyi seçti ve hükümeti durumu düzeltmek için kati kararlar almaya mecbur bıraktı." ifadesini kullandı.

Öte yandan, eyaletin Shirka bölgesinde geçen hafta sivil yerleşim yerlerine yapılan terör saldırılarında 45 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Addis Ababa hükümeti ile OLA arasında kasım ayında Tanzanya'da yürütülen barış görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Çoğunlukla Oromo Kurtuluş Cephesi'nin (OLF) silah bırakmayı reddeden eski üyelerinden oluşan OLA, ülkenin kuzeyindeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ile 2021 yılında ittifak yapmıştı.

Ülkenin en kalabalık etnik grubu olan Oromolara karşı uygulandığı ileri sürülen ayrımcı politikalara itiraz eden OLA, Oromolara kendi kaderini tayin hakkı verilmesini savunuyor.

Kaynak: AA / Güncel

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