Etiyopya Hava Yolları uçağının iki pilotu da uyuyakaldı Etiyopya Hava Yolları uçağının uyuyakalan iki pilotu, otomatik pilotun devreden çıkması üzerine çalan alarmla uyandı. Etiyopya Hava Yolları uçağının uyuyakalan iki pilotu, otomatik pilotun devreden çıkması üzerine çalan alarmla uyandı. The Aviation Herald'ın haberine göre, Hartum- Addis Ababa seferini yapan Boeing 737-800 model uçağın pilotları uyuyakalınca Addis Ababa'ya yaklaşık 25 dakika geç iniş yapmak zorunda kaldı. Hava trafik kontrolörleri defalarca pilotlara ulaşmaya çalışsa da iletişim kurmayı başaramadı. Pilotlar, otomatik pilotun devreden çıkması üzerine çalan alarmla uyandı. Hava yolu şirketi konuya ilişkin açıklama yapmadı. Güncel Kaynak: AA / Tufan Aktaş Addis Ababa Boeing 737 Etiyopya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Etiyopya Hava Yolları uçağının iki pilotu da uyuyakaldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.