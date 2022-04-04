Etiyopya, Güney Sudan'ın barış ve istikrarını desteklemeye hazır - Haberler

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Etiyopya, Güney Sudan'ın barış ve istikrarını desteklemeye hazır

AA - Gökhan Kavak - Güncel
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Etiyopya, Güney Sudan'ın barış ve istikrarını desteklemeye hazır

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, batı komşusu Güney Sudan'ın barış ve istikrarını destekledikleri mesajını verdi.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, batı komşusu Güney Sudan'ın barış ve istikrarını destekledikleri mesajını verdi.

Ahmed, Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit ve beraberindeki üst düzey heyetin Etiyopya ziyareti sonrası Twitter hesabından açıklama yaptı.

İki ülke arasındaki iş birliğinin devam edeceği mesajını veren Ahmed, "Etiyopya, Güney Sudan'ın kalıcı barış ve kalkınma çabalarını desteklemeye hazır." ifadesini kullandı.

Ahmed, Etiyopya'nın Güney Sudan ile dayanışma içinde olduğunu belirterek Güney Sudan ile farklı alanlarda anlaşmalar imzaladıkları bilgisini paylaştı.

Güney Sudan Devlet Başkanı Mayardit ve beraberindeki üst düzey heyet, Etiyopya'ya 1 Nisan'da resmi ziyaret düzenlemişti.

Sudan'dan 2011'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Risk Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi (IGAD) gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu taraflar, defalarca barış ve ateşkes anlaşması imzalasa da çatışmalar yeniden patlak vermişti.

Güney Sudanlı taraflar, Eylül 2018'de IGAD üyesi ülkelerin devlet başkanlarının katılımıyla Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da nihai barış anlaşması imzalamıştı.

AA / Gökhan Kavak - Güncel

Togo Cumhuriyeti, Güney Sudan, Etiyopya, Sudan, Güncel, Haberler

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