Etiyopya, eyaletlere bağlı özel kuvvetleri lağvediyor

Etiyopya hükümeti, etnik kökenlerine göre ayrışmış eyaletlerde bulunan özel kuvvetleri ulusal güçlere entegre edeceğini duyurdu.

Etiyopya hükümeti, etnik kökenlerine göre ayrışmış eyaletlerde bulunan özel kuvvetleri ulusal güçlere entegre edeceğini duyurdu.

Başbakan Abiy Ahmed, yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin tüm eyaletlerde bulunan ve zaman zaman başka eyaletlerle çatışmaya giren eyalet özel kuvvetlerinin yeniden yapılandırılacağını belirtti.

Kararın kuvvet liderleriyle istişare neticesinde alındığını kaydeden Ahmed, birliklere orduya, federal polise ya da bölge polisine katılma hakkı verileceğini ifade etti.

Başbakan Ahmed, güvenlik güçlerinin yapısına ilişkin hazırlanan reformun bedeli ne olursa olsun uygulanacağını vurguladı.

Kararın, Tigray ve Oromiya eyaletleriyle zaman zaman çatışmalar yaşayan Amhara eyaletinde rahatsızlığa yol açtığı belirtiliyor.

Ülkenin kuzeyinde 2020-2022 yıllarında isyancılarla süren çatışmalarda güç kaybeden Etiyopya ordusunun reform sayesinde yerel birliklerle güçlendirilmesi hedefleniyor.