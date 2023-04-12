Etiyopya'daki çatışmalardan kaçan 47 bin kişi evlerine döndü

Etiyopya'nın kuzeyinde çatışmaların sona ermesiyle son 1 ayda 47 bin kişinin evlerine döndüğü bildirildi.

???????Tigray bölgesindeki Endabaguna vilayeti Geçici Başkanı Getu Dejen, Addis Standard'a yaptığı açıklamada, Tigray'daki barışın ardından evlerini terk etmek zorunda kalan insanların dönmeye başladıklarını belirtti.

Dejen, çatışmalardan kaçarak mülteci kamplarına sığınan yaklaşık 47 bin sivilin son 1 ayda Endabaguna, Maigaba, Tselemti, Korarit, Welkayit ve Qafta yerleşimlerindeki evlerine döndüğünü açıkladı.

Evine dönenlerin çoğunluğunun kadın ve çocuklardan oluştuğunu belirten Dejen, söz konusu kişilerin gıda ve tıbbi destek dahil insani yardıma ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Ülkenin kuzeyinde 2020-2022 yıllarında isyancılarla süren çatışmalarda Tigray ve çevresinde yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalmış ve bölgede büyük bir insani dram yaşanmıştı.