Etiyopya'da Yolcu Otobüsü ile Tır Çarpıştı: 9 Kişi Hayatını Kaybetti

ADDİS ABABA, 24 Ekim (Xinhua) -- Etiyopya'nın orta kesiminde bir yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 9 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Doğu Shewa Alanı yetkililerinin açıklamasına göre kaza, çarşamba günü akşam saatlerinde Oromia bölgesinin Doğu Shewa Alanı'nda bir yolcu otobüsünün karşı yönden gelen bir yük tırıyla çarpışması sonucu meydana geldi. Otobüs yolcularının çoğunun sağlık çalışanları olduğu belirtildi.

Kazada hayatını kaybedenlerden 7'sinin sağlık çalışanı olduğu, 3'ü ağır olmak üzere 8 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı.

Otobüsteki 28 yolcunun çoğu çeşitli sağlık merkezi görevlilerinden oluşuyordu. Sağlık görevlilerinin, Haramaya Üniversitesi'nde mesleki eğitim programına katılmak üzere seyahat ettiği ifade edildi.

Oromia Bölgesi Sağlık Bürosu, yaptığı açıklamada olaydan duydukları derin üzüntüyü ifade ederek, hayatını kaybedenlerin, "topluluklarına özveriyle hizmet eden sağlık çalışanları" olduklarını belirtti.

Hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının aileleri, iş arkadaşları ve topluma başsağlığı dileklerini ileten büro, bunun, sağlık sektörü için büyük kayıp olduğunu vurguladı.

Etiyopya'da genellikle dikkatsiz araç kullanımı, trafik kurallarına uymama ve kötü yol koşulları nedeniyle sık sık trafik kazaları meydana geliyor.