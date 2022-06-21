Etiyopya'da "Yeşil Miras" ağaçlandırma kampanyasında 6 milyar fidan dikilecek Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'da ulusal çapta yürütülen "Yeşil Miras" ağaçlandırma kampanyasının dördüncüsünde yağmur döneminde 6 milyar fidan dikileceği bildirildi. Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'da ulusal çapta yürütülen "Yeşil Miras" ağaçlandırma kampanyasının dördüncüsünde yağmur döneminde 6 milyar fidan dikileceği bildirildi. Ulusal basındaki habere göre, başkent Addis Ababa'daki Gulele Botanik Bahçesi'nde başlayan ağaçlandırma kampanyasına, Başbakan Abiy Ahmed, Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen ve Tarım Bakanı Ömer Hüseyin katıldı. Kampanya kapsamında, yağmur döneminde 6 milyar ağaç dikilmesi hedefleniyor. Etiyopya'da, ormanlık alanların yok olması tehdidine karşı 2019'da başlayan ve her yıl düzenlenen "Yeşil Miras" ağaçlandırma kampanyasında bugüne kadar 18 milyar ağaç dikildi. AA / Gökhan Kavak - Güncel Addis Ababa Etiyopya Afrika Güncel Haberler

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