Etiyopya'da Yeni Yıl Hazırlıklarına Artan Fiyatlar Gölge Düşürdü
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ADDİS ABABA, 13 Eylül (Xinhua) -- Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da yerel halkın yeni yıl kutlamaları için alışveriş yaptığı Shola pazarı görülüyor, 9 Eylül 2022.
ADDİS ABABA, 13 Eylül (Xinhua) -- Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da yerel halkın yeni yıl kutlamaları için alışveriş yaptığı Shola pazarı görülüyor, 9 Eylül 2022. Addis Ababa'da tatil alışverişi yapanlar, Pazar günü kutlanacak olan Etiyopya Yeni Yılı öncesi temel ihtiyaç maddelerinin artan fiyatlarından şikayet ediyor.(Fotoğraf: Michael Tewelde/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel