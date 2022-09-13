Etiyopya'da Yeni Yıl Hazırlıklarına Artan Fiyatlar Gölge Düşürdü Güncel Haberler ADDİS ABABA, 13 Eylül (Xinhua) -- Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da yerel halkın yeni yıl kutlamaları için alışveriş yaptığı Shola pazarı görülüyor, 9 Eylül 2022. ADDİS ABABA, 13 Eylül (Xinhua) -- Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da yerel halkın yeni yıl kutlamaları için alışveriş yaptığı Shola pazarı görülüyor, 9 Eylül 2022. Addis Ababa'da tatil alışverişi yapanlar, Pazar günü kutlanacak olan Etiyopya Yeni Yılı öncesi temel ihtiyaç maddelerinin artan fiyatlarından şikayet ediyor.(Fotoğraf: Michael Tewelde/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Addis Ababa Etiyopya Eylül Güncel Haberler

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