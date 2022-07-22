Etiyopya'da yaklaşık 100 Eş-Şebab militanı öldürüldü Etiyopya'nın Somali sınırında terör örgütü Eş-Şebab'a mensup yaklaşık 100 militanın etkisiz hale getirildiği bildirildi. Etiyopya'nın Somali sınırında terör örgütü Eş-Şebab'a mensup yaklaşık 100 militanın etkisiz hale getirildiği bildirildi. Somali Ulusal Televizyonunun haberine göre, Etiyopya'nın Somali eyaleti güçleri sınır köylerine saldırı yapmaya başlayan örgüte operasyon düzenledi. Operasyonda yaklaşık 100 militan etkisiz hale getirilirken, çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi. Eş-Şebab, dün sınır bölgelerindeki Aato, Yeed ve Washaqo köylerini hedef almıştı. Ülkenin güney ve orta kesiminde bazı kasaba ve köyleri elinde bulunduran Eş-Şebab, 2000'li yılların ortalarından bu yana Mogadişu'da kurulan hükümeti yıkmaya çalışıyor. Örgüt, Somali'nin komşusu Kenya'da da zaman zaman terör eylemleri düzenliyor. Mayısta ikinci kez cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Hasan Şeyh Mahmud, Eş-Şebab ile mücadelede yeni politika geliştirdiklerini açıklamıştı. AA / Tufan Aktaş - Güncel Etiyopya Somali Güncel Haberler

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