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Etiyopya'da Ulusal Diyalog Toplantısı Başladı

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Etiyopya'da yaşanan gerginlik ve çatışmalara çözüm yollarının ele alınacağı ulusal diyalog toplantısı başkent Addis Ababa'da başladı. Toplantıda ülke genelindeki anlaşmazlıkların çözülmesi için istişare ve uzlaşı görüşmeleri yapılacak.

Etiyopya'da ilk kez düzenlenen "ulusal diyalog" toplantısı başkent Addis Ababa'da başladı.

Addis Ababa merkezli FANA televizyonunun haberine göre, ülkede yaşanan gerginlik ve çatışmalara çözüm yollarının ele alınacağı toplantı 4 Haziran'a kadar sürecek.

Etiyopya tarihinde bir ilk olan "ulusal diyalog" toplantısında, ülke genelinde karşılaşılan anlaşmazlık ve zorlukların çözülmesi için istişare ve uzlaşı görüşmeleri yapılacak.

Toplantıya toplumun çeşitli kesimlerinden temsilciler katılacak.

Etiyopya'nın kuzeyi 2 yıl süren ve 2022'de sona eren iç savaşa sahne olurken ülkenin farklı bölgelerinde toplumsal gerginlikler devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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