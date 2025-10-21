Haberler

Etiyopya'da Tren Kazası: 15 Ölü, 29 Yaralı

Etiyopya'nın doğusunda meydana gelen tren kazasında 15 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı. Kazada yolcu treni, raydan çıkarak sabit bir trenle çarpıştı.

Etiyopya'nın doğusunda meydana gelen tren kazasında 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel medyaya yansıyan haberlere göre, Etiyopya'da Cibuti sınırındaki Dewele kasabasından Dire Dawa kentine giden yolcu treni kaza yaptı.

Trenin, Shinile kasabası yakınlarında raydan çıkarak sabit haldeki başka bir trenle çarpıştığı kaydedildi.

Dire Dawa kasabası yetkilileri, kazada 15 kişinin yaşamını yitirdiğini, 29 kişinin yaralandığını açıkladı.

Olaya ilişkin görüntülerde, bazı vagonların devrildiği, bazılarının ise ezildiği görüldü.

