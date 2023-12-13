Etiyopya'da Terör Faaliyetleri Nedeniyle Gözaltına Alınan Eski Devlet Bakanı

Etiyopya'da daha önce Barıştan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapan Taye Dendea'nın terör faaliyetleri nedeniyle gözaltına alındığı bildirildi. Dendea, hükümette görev yaptığı süre boyunca terör faaliyetlerine katılmakla suçlanıyor.

Etiyopya'da daha önce Barıştan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapan Taye Dendea'nın gözaltına alındığı bildirildi.

Etiyopya Federal Polisi tarafından yapılan açıklamada, Dendea'nın terör faaliyetleri nedeniyle gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Dendea, hükümette görev yaptığı süre boyunca terör faaliyetlerine ve başta adam kaçırma olayları olmak üzere ülkenin çeşitli yerlerinde masum vatandaşları hedef alan eylemlere katılmakla suçlanıyor.

Taye Dendea, Etiyopya'nın Oromia bölgesinde hükümete karşı savaş yürüten isyancı bir grup olan Oromo Kurtuluş Cephesi (OLF) ile ilişkilendiriliyor.

Etiyopya hükümeti ile Oromo Kurtuluş Ordusu (OLA) üyeleri arasındaki ikinci tur barış görüşmeleri geçen ayın sonunda anlaşma sağlanamadan sona ermişti.