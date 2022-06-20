Etiyopya'da silahlı saldırıda 200'den fazla sivil öldürüldü ADDİS Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'da, çoğunluğu Amhara etnik grubuna mensup 200'den fazla sivilin kimliği bilinmeyen kişilerce öldürüldüğü bildirildi. ADDİS Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'da, çoğunluğu Amhara etnik grubuna mensup 200'den fazla sivilin kimliği bilinmeyen kişilerce öldürüldüğü bildirildi. Ülkenin orta-güney bölgesinde yer alan Oromiya'da, 18 Haziran Cumartesi günü Amhara etnik grubuna yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 200'den fazla sivil hayatını kaybetti. Saldırıdan kurtulan bölge sakini Abdulsaid Tahir, "230 ceset saydım ve korkarım ki sivillere yönelik gördüğümüz en ölümcül saldırı." ifadesini kullandı. Tahir, saldırıdan son anda kurtulduğunu ve yeni saldırılar olabileceğinden endişe ettiklerini belirtti. Saldırının, isyancı grup Oromo Kurtuluş Ordusu (OLA) tarafından yapıldığı ileri sürüldü. OLA Sözcüsü Odaa Tarbii ise suçlamaları reddetti. Etiyopya İnsan Hakları Komisyonu da hükümete çağrı yaparak bu tür saldırılara karşı önlem alınması ve çözüm bulunması gerektiğini belirtti. 110 milyonu aşan nüfusuyla Etiyopya'da etnik gruplar arasında çatışmalar yaşanıyor. Ülkedeki en büyük ikinci etnik grup olan Amharalara yönelik Oromiya bölgesinde sık sık saldırılar düzenleniyor. AA / Gökhan Kavak - Güncel Etiyopya Afrika Güncel Haberler

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