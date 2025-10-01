Haberler

Etiyopya'da Kilise İnşaatında Çökme: 30 Ölü

Etiyopya'nın Amhara eyaletinde bir kilise inşaatında ahşap iskelenin çökmesi sonucu en az 30 kişi hayatını kaybetti. 200'den fazla yaralı olduğu bildiriliyor ve durumu kritik olanlar var.

Etiyopya'da bir kilise inşaatında ahşap iskelenin çökmesi sonucu en az 30 kişinin öldüğü bildirildi.

Ülke basınındaki haberlere göre, Amhara eyaletindeki Minjar Shenkora ilçesindeki kilise inşaatında üzerinde çok sayıda insan bulunan ahşap iskele çöktü.

İlçe Emniyet Müdürü Başmüfettişi Ahmed Gebeyehu, kazada 30 kişinin hayatını kaybettiğini, 200'den fazla kişinin ise hafif ve ağır yaralandığı bilgisini paylaştı.

Yaralıların en yakın hastanelere sevk edildiğini aktaran Gebeyehu, yaralılar arasında durumları kritik olanların bulunması nedeniyle can kaybının artabileceğini belirtti.

Arerti Hastanesi Başhekim Siyoum Altaye ise hastane personeli ve Kızıl Haç ile işbirliği içinde kazazedelere yardım sağlandığını ifade etti.

Etiyopya İletişim Bakanlığı, kazayla ilgili yayımladığı başsağlığı mesajında, tüm inşaat projelerinde iş sağlığı ve güvenliğinin öncelikli olması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA / Gülsüm İncekaya - Güncel
