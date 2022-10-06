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Etiyopya'da hükümet ve TPLF, 2 yıl sonra barış müzakerelerine başlıyor

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Etiyopya'da hükümet ve TPLF, 2 yıl sonra barış müzakerelerine başlıyor

Etiyopya'da isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF), Addis Ababa hükümetinin ardından Afrika Birliğinin barış müzakeresi teklifini kabul etti.

Etiyopya'da isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF), Addis Ababa hükümetinin ardından Afrika Birliğinin barış müzakeresi teklifini kabul etti.

TPLF Başkanı Debretsion Gebremichael, yaptığı açıklamada, Tigray hükümetinin mevcut çatışmanın barışçıl çözümü için toplantılara katılmaya hazır olduğunu ifade etti.

Gebremichael, gözlemci, garantör ya da katılımcılar gibi farklı aktörlerin olup olmayacağına ilişkin konuların netliğe kavuşturulmasını istedi.

Afrika Birliğinin yaptığı çağrı sonrası Etiyopya hükümeti müzakerelere katılmaya hazır olduklarını duyurmuştu.

Heyetlerin 2 yıl aradan sonra ilk kez 8 Ekim'de Güney Afrika'da buluşması planlanıyor.

Müzakere heyetinde arabulucu rolünü üstlenecek isimler arasında eski Nijerya Cumhurbaşkanı Olusegun Obasanjo ve eski Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta da var.

Etiyopya'da ordu ile TPLF arasında Kasım 2020'de başlayan çatışmalar, binlerce kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin evini terk etmesine yol açtı.

Kaynak: AA / Tufan Aktaş - Güncel

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