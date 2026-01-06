Haberler

Etiyopya'da göçmenleri taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 22 kişi öldü

Etiyopya'nın Afar bölgesinde düzensiz göçmenleri taşıyan bir kamyonun devrilmesi sonucu 22 kişi hayatını kaybetti, 65 kişi yaralandı. Yetkililer, yaralılara acil yardım sağlandığını ve insan kaçakçılığına karşı uyarılar yapıldığını belirtti.

Etiyopya'nın kuzeydoğusundaki Afar bölgesinde düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu en az 22 kişinin hayatını kaybettiği, 65 kişinin yaralandığı bildirildi.

BBC'deki habere göre, söz konusu kaza sabah saatlerinde Afar bölgesinin Semera kentinde meydana geldi.

Afar bölgesinden üst düzey yetkili olan Mohammed Ali Biedo, düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonda yaklaşık 90 Etiyopyalı göçmenin bulunduğunu belirtti.

Düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu en az 22 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Biedo, 65 kişinin yaralandığını, bu kişilerden 30'unun ise durumunun kritik olduğunu açıkladı.

Afar bölge yönetimi, hükümetin, yaralılar için tüm hayat kurtarıcı imkanları seferber ettiğini vurguladı.

Gençleri insan kaçakçılarına karşı uyaran bölge yönetimi, benzer trajedilerin yaşanmaması için tüm kurumlarla ve kolluk kuvvetleriyle faaliyetlerini sürdüreceklerini kaydetti.

Söz konusu güzergah; genellikle Etiyopya'dan Cibuti üzerinden Kızıldeniz'i aşarak Yemen'e, oradan da Suudi Arabistan ve diğer Orta Doğu ülkelerine uzanıyor.

Kaynak: AA / Gülsüm İncekaya
