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Etiyopya'da Çin'in Sponsorluğunda Bayrak Yarışı Düzenlendi

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Etiyopya'da Çin'in Sponsorluğunda Bayrak Yarışı Düzenlendi

ADDİS ABABA, 11 Ekim (Xinhua) -- Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da Çin'in sponsorluğunda gerçekleşen ve profesyonel ve amatör yarışçıların yer aldığı 8 kilometrelik bayrak yarışına katılan insanlar, 9 Ekim 2022. (Fotoğraf: Michael Tewelde/Xinhua)

ADDİS ABABA, 11 Ekim (Xinhua) -- Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da Çin'in sponsorluğunda gerçekleşen ve profesyonel ve amatör yarışçıların yer aldığı 8 kilometrelik bayrak yarışına katılan insanlar, 9 Ekim 2022. (Fotoğraf: Michael Tewelde/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Addis Ababa Etiyopya Güncel Haberler

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