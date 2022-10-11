Etiyopya'da Çin'in Sponsorluğunda Bayrak Yarışı Düzenlendi
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ADDİS ABABA, 11 Ekim (Xinhua) -- Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da Çin'in sponsorluğunda gerçekleşen ve profesyonel ve amatör yarışçıların yer aldığı 8 kilometrelik bayrak yarışına katılan insanlar, 9 Ekim 2022. (Fotoğraf: Michael Tewelde/Xinhua)
ADDİS ABABA, 11 Ekim (Xinhua) -- Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da Çin'in sponsorluğunda gerçekleşen ve profesyonel ve amatör yarışçıların yer aldığı 8 kilometrelik bayrak yarışına katılan insanlar, 9 Ekim 2022. (Fotoğraf: Michael Tewelde/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel