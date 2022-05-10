Etiyopya'da 5G ağı kullanılmaya başlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Etiyopya'da 5G ağı kullanılmaya başlandı

AA - Gökhan Kavak - Güncel
 - Güncelleme:
Etiyopya'da 5G ağı kullanılmaya başlandı

ADDİS Etiyopya telekomünikasyon servisi Ethio Telecom, ülkede 5G ağının kullanılmaya başlandığını duyurdu.

ADDİS Etiyopya telekomünikasyon servisi Ethio Telecom, ülkede 5G ağının kullanılmaya başlandığını duyurdu.

Ethio Telecom Üst Yöneticisi (CEO) Frehiwot Tamiru, basına yaptığı açıklamada, bugünün dijital dönüşümünü yakalamak için 5G teknolojisini başlattıklarını açıkladı.

Tamiru, 5G teknolojisinin ilk adımda başkent Addis Ababa'nın 6 bölgesinde kullanılacağını ve yakın zamanda şehrin birçok yerine yayılması için çalışacaklarını kaydetti.

Afrika kıtasında 5G teknolojisini ilk kullanan ülkeler arasında Kenya ve Güney Afrika Cumhuriyeti bulunuyor.

AA / Gökhan Kavak - Güncel

Telekomünikasyon, Etiyopya, CEO, 5G, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title