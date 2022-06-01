Etiyopya'da 100 Milyon Dolarlık Coca-Cola Şişeleme Fabrikası Açıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Etiyopya'da 100 Milyon Dolarlık Coca-Cola Şişeleme Fabrikası Açıldı

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Etiyopya'da 100 Milyon Dolarlık Coca-Cola Şişeleme Fabrikası Açıldı

SEBETA, 1 Haziran (Xinhua) -- Coca-Cola İçecek Afrika (CCBA) Etiyopya'da Salı günü 100 milyon ABD doları değerindeki yeni Coca-Cola şişeleme fabrikasının açılışını gerçekleştirdi.

SEBETA, 1 Haziran (Xinhua) -- Coca-Cola İçecek Afrika (CCBA) Etiyopya'da Salı günü 100 milyon ABD doları değerindeki yeni Coca-Cola şişeleme fabrikasının açılışını gerçekleştirdi.

Etiyopya'nın Oromia bölgesinde yer alan Sebeta kasabasındaki Coca-Cola şişeleme fabrikasında bir yerel işçi çalışıyor, 31 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Michael Tewelde/Xinhua)

Etiyopya'nın Oromia bölgesinde yer alan Sebeta kasabasındaki Coca-Cola şişeleme fabrikasında bir yerel işçi çalışıyor, 31 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Michael Tewelde/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Coca Cola Etiyopya Haziran Afrika Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title