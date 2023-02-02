Etiyopya'da 1 Milyona Yakın Kişi Kolera Salgını Riski Altında

ADDİS ABABA, 2 Şubat (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'ne (UNOCHA) göre, Etiyopya'nın güneydoğusunda koleradan etkilenen 10 bölgede 1 milyona yakın kişi hastalığa yakalanmaya karşı yüksek risk altında.

UNOCHA, Pazartesi günü geç saatlerde yayımladığı son durum güncellemesinde, ölü sayısının 28'e çıktığı ülkede devam eden kolera salgını konusunda uyardı.

UNOCHA, Pazartesi günü itibarıyla, koleraya bağlı 28 can kaybı da dahil olmak üzere vaka sayısının 1.055 olarak bildirildiğini duyurdu; devam eden kolera salgınının, Oromia bölgesindeki sekiz ilçe ile Somali bölgesindeki diğer iki ilçede bulunan 66 semte yayıldığını belirtti.

UNOCHA verileri, koleradan etkilenen kişilerin vaka yükünün Ocak ayının başından bu yana yüzde 30 arttığını gösterdi.

Etkilenen iki bölgede oral kolera aşısı kampanyası 13 Ocak'ta resmen başlatıldı.

Su, sanitasyon ve hijyen sağlama kimyasallarının eksikliği, sınırlı miktarda su deposu, yetersiz su taşıma kapasitesi ve çok sayıda işlemeyen su planının ülkedeki müdahale çabalarını olumsuz etkileyen başlıca eksiklikler olduğu söyleniyor.