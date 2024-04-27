Etiyopya'da 1,9 Milyon Kişi Sel ve Su Baskını Riskiyle Karşı Karşıya

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), Etiyopya'da 1,9 milyon kişinin şiddetli yağışlara bağlı sel ve su baskını riskiyle karşı karşıya bulunduğu uyarısı yaptı.

UNOCHA'dan yapılan yazlı açıklamada, Etiyopya'daki şiddetli yağışların neden olduğu yıkıma işaret edildi.

Açıklamada, ülkedeki yağışların sel ve su baskınlarına yol açabileceği ve 1,9 milyon kişinin risk altında olduğu bildirildi.

Ülke genelinde 700 binden fazla kişinin yerinden edilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı belirtilen açıklamada, Oromia, Afar, Amhara ve Tigray bölgelerinin en fazla etkilenen yerler olduğu kaydedildi.

Kenya, Tanzanya, Burundi ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti gibi ülkeler de şiddetli yağışların yol açtığı sellerden olumsuz etkilendi.