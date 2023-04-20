Etiyopya birliklerinin Sudan'a girdiği iddiasını yalanladı

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, sınır komşusu Sudan'la anlaşmazlık yaşadıkları Faşka bölgesine asker soktukları iddiasını reddetti.

Ahmed, yaptığı yazılı açıklamada, Etiyopya birliklerinin Sudan topraklarına girdiği iddialarını şiddetle kınadıklarını belirtti.

Bazı tarafların sahte iddialarla küçük siyasi amaçlar peşinde koştuklarını ifade eden Ahmed, Sudan ve Etiyopya arasındaki sınır anlaşmazlığını diyalog ve müzakere yöntemiyle çözüleceğine inandıklarını bildirdi.

Ahmed, kardeş Sudan halkının bu tür iddialara güvenmeyeceklerine inançlarının tam olduğunu vurguladı.

Sudan'da hafta sonu iç çatışmaların başlamasının ardından Etiyopya'nın Amhara eyaletindeki milislerin tartışmalı Faşka bölgesine saldırı başlattığı ileri sürülmüştü.

Hartum yönetimi, yaklaşık 20 yıl boyunca "Etiyopyalı milisler tarafından kontrol edilen" bölgeyi 29 Aralık 2020'de geri aldığını açıklamıştı. Etiyopya ise sınırdaki topraklarını işgal ettiğini ileri sürdüğü Sudan'dan askerlerini çekmesini talep etmişti.