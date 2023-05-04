Etiyopya Başbakanı Ahmed Sudan'daki tarafları diyaloğa çağırdı

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Sudan'da çatışan taraflara sorunlarını diyalog yoluyla çözmeleri çağrısı yaptı.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Sudan'da çatışan taraflara sorunlarını diyalog yoluyla çözmeleri çağrısı yaptı.

Etiyopya Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ahmed, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ın Temsilcisi Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Defallah el- Hac'la bir araya geldi.

Başbakan Ahmed, toplantıda, Sudan'ın içinde bulunduğu durumdan halkın ferasetinden faydalanarak kısa sürede çıkacağına inandığını ifade etti.

Ahmed ayrıca, çatışan taraflara anlaşmazlıklarını diyalog yoluyla çözmeleri çağrısı yaptı.

Burhan'ın Temsilcisi Defallah el-Hac, 2 Mayıs'ta Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile bir araya gelmişti.

Sudan'da 2013'te Darfur bölgesindeki silahlı isyancılara karşı hükümet güçlerine destek amacıyla kurulan Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) tamamen orduya katılmasını öngören "askeri güvenlik reformu" konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık 15 Nisan sabahından itibaren sıcak çatışmaya dönüşmüştü.