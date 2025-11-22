Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, G20 Zirvesi'nde Umut ve İmkanları Vurguladı

PORT Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, "tarihi" olarak nitelendirdiği G20 Zirvesi'nin Afrika topraklarında düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, burada umutsuzluğu değil, imkanları ve ortak sorumlulukları konuşmak için bulunduklarını ifade etti.

Ahmed, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Zirvesi'nin liderler oturumunda konuştu.

"Tarihi" olarak nitelediği zirvenin Afrika topraklarında düzenlediğine dikkati çekerek, mütevazılık ve umutla konuştuğunu söyledi.

Ahmed, "Mütevazılık, çünkü Etiyopya'nın yolculuğu halen devam ediyor. Umut ise burada bulunan birçok ülkenin hikayesinde olduğu gibi, bizim hikayemizin de zorluklara rağmen dönüşümün mümkün olduğunu göstermesinden geliyor." dedi.

Etiyopya'nın, kadim bir medeniyet olduğunu vurgulayan Ahmed, ülkesinin kapsayıcı büyümeye doğru ilerlediğini belirtti.

Ahmed, "Kentlerimiz inovasyonun merkezlerine dönüşüyor. Endüstri bölgeleri ekonomileri yeniden şekillendiriyor. Çiftçiler, anne babalarının hayal bile edemeyeceği araçları kullanıyor. Genç girişimciler, bir nesil önce hayal bile edilemeyecek işletmeler kuruyor." diye konuştu.

Uzun yıllar boyunca benzer ülkelerin kırılgan ya da yoksul olarak etiketlendiğini anımsatan Ahmed, şunları kaydetti:

"Hikayemiz, mümkün olanı yeniden yazan cesur adımların sessiz devrimidir, çünkü büyüme, geride kalmayı reddeden insanların başarısıdır. Etiyopya'da kapsayıcılığın bir hayır işi değil, bir verimlilik meselesi olduğunu öğrendik. Her çiftçi, girişimci ve yenilikçi ilerlemeden pay aldığında ekonomi kendini sürdüren bir yapıya kavuşur. Yolumuz kuraklık, çatışma ve küresel şoklarla sınandı. Ancak bu maliyetten dönüştürücü bir yenilenme doğuyor. Hem evleri hem umudu aydınlatan yenilenebilir enerjiye, vatandaşları birbirine bağlayan dijital altyapılara, küçük çiftçileri iklim kahramanlarına dönüştüren yeşil tarıma yatırım yapıyoruz."

Ahmed, umutsuzluğu değil, imkanları ve ortak sorumluluğu konuşmak için burada bulunduklarını dile getirdi.

Enerji ve dijital dönüşüm ile ilgili olarak Ahmed, şu değerlendirmede bulundu:

"Büyük Etiyopya Rönesans (Hedasi) Barajı, Afrika'nın yenilenebilir enerji vizyonunun sembolüdür. Güneş, rüzgar, jeotermal ve nükleer enerji alanlarına genişliyoruz. Ayrıca sanayileşmeyi sağlayacak ve net sıfır emisyon hedefiyle uyumlu bir Afrika enerji ağı hayal ediyoruz. Dijital Etiyopya programı kapsamında telekomünikasyon sektörünü liberalleştirdik, geniş bant erişimini büyüttük ve dijital finansı geliştirdik. 2030'a kadar kimlik, ödeme ve veri platformlarını vatandaşlara hizmet edecek şekilde entegre eden ulusal dijital kamu altyapımızı tamamlamayı hedefliyoruz."

Ahmed, yapay zekanın, Etiyopya için kapsayıcılık aracı olduğunu ve kuraklık tahmini, hastalık teşhisi ile yerel dillerin desteklenmesini sağlayarak teknolojinin herkes için çalışmasını mümkün kıldığını söyledi.

Etiyopya'nın yolculuğunun, birçok yükselen ekonominin hikayesine benzediğini belirten Ahmed, G20'nin yeni bir bakış açısı benimsemesini önerdi.

Ahmed, "Direnci büyüme olarak ölçelim. Yalnızca GSYH'yi değil, toplumların dayanma ve uyum sağlama kapasitesini de sayalım, çünkü kalkınmayı sürdüren esas olan budur. Etiyopya, bu ortak küresel yolculuğa katkıda bulunmaya hazırdır." ifadelerini kullandı.