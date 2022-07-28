Etiyopya: Başarısız Baskın Girişiminde 209'dan Fazla Eş-Şebab Savaşçısı Öldürüldü - Haberler

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Etiyopya: Başarısız Baskın Girişiminde 209'dan Fazla Eş-Şebab Savaşçısı Öldürüldü

Etiyopya: Başarısız Baskın Girişiminde 209'dan Fazla Eş-Şebab Savaşçısı Öldürüldü

ADDİS ABABA, 28 Temmuz (Xinhua) -- Etiyopya hükümeti Çarşamba günü yaptığı açıklamayla komşu Somali'den askeri bir grup tarafından gerçekleştirilen başarısız baskın girişiminde 209'un üzerinde Eş-Şebab savaşçısının öldürüldüğünü duyurdu.

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ADDİS ABABA, 28 Temmuz (Xinhua) -- Etiyopya hükümeti Çarşamba günü yaptığı açıklamayla komşu Somali'den askeri bir grup tarafından gerçekleştirilen başarısız baskın girişiminde 209'un üzerinde Eş-Şebab savaşçısının öldürüldüğünü duyurdu. Etiyopya Federal Hükümeti İletişim Hizmetleri Çarşamba günü yaptığı yazılı açıklamada başarısız baskın girişimlerinin sonrasında kalan Eş-Şebab savaşlarına yönelik federal kuvvetler ve Etiyopya'nın Somali bölgesi güvenlik güçleri tarafından düzenlenen koordineli güvenlik operasyonunun devam ettiğini söyledi. Yazılı açıklamada devam eden koordineli güvenlik operasyonuyla, birkaç gün önce Etiyopya'nın Somali bölgesinin Afder kesimine sızmaya çalışan Eş-Şebab grubuna "büyük bir insan ve mal kaybı" yaşatıldığı ifade edilerek şu ana kadar 209'un üzerinde Eş-Şebab savaşçısının öldürüldüğü belirtildi. Etiyopya'nın Somali bölgesindeki yetkililer Cumartesi günü, militanların Etiyopya'nın güneydoğusundaki bölgeye saldırıları sırasında kullandıkları 13 aracın tahrip edildiğini açıklamıştı. Militanlardan büyük miktarda erzak ve ateşli silah da ele geçirildi.

Xinhua / Güncel

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