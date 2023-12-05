ADDİS ABABA, 5 Aralık (Xinhua) -- Etiyopya'da devlete ait Etiyopya Elektrik Enerjisi (EEP) kurumu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin AMEA Power şirketiyle 600 milyon ABD doları tutarında bir rüzgar santrali anlaşması imzaladığını duyurdu.

Etiyopya, Bae Firması ile 600 Milyon Dolarlık Rüzgar Santrali Projesi İmzaladı

ADDİS ABABA, 5 Aralık (Xinhua) -- Etiyopya'da devlete ait Etiyopya Elektrik Enerjisi (EEP) kurumu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin AMEA Power şirketiyle 600 milyon ABD doları tutarında bir rüzgar santrali anlaşması imzaladığını duyurdu.

EEP tarafından Pazar akşamı yayımlanan basın açıklamasında, anlaşma kapsamında Etiyopya'nın Doğu Somali bölgesindeki Aysha ilçesinde AMEA Power şirketinin 300 megavatlık bir rüzgar santrali inşa edeceği belirtildi.

Yazılı açıklamada, "Rüzgar santrali 18.000 hektarlık bir alan üzerine inşa edilecek ve binlerce Etiyopyalı için istihdam fırsatları yaratacak" denildi.

EEP'den alınan verilere göre Etiyopya şu anda üç farklı rüzgar santralinden 350 megavatı aşkın elektrik üretiyor.

Adama I rüzgar santrali 51 megavat, Adama II ve Ashegoda rüzgar santrallerinin her biri ise 153 megavat elektrik üretiyor. Çinli yüklenici firmalar HydroChina Şirketi ile Çin Denizaşırı Jeo-Mühendislik Şirketi, Adama I ve II rüzgar enerjisi santrallerini birlikte inşa etmişti.

Enerji sektörü, önümüzdeki yıllarda Afrika'da bir imalat merkezi ve orta gelirli bir ekonomi haline gelmeyi hedefleyen ülkenin öncelikleri arasında yer alıyor.

Etiyopya, enerji üretim projeleri için hidroelektrik, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji, güneş ve biyokütle enerjilerini belirlemişti.