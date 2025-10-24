Haberler

Etimesgutspor, Galata SK Maçının Gelirlerini Gazze'ye Bağışlayacak

Etimesgutspor Kulübü, Nesine 3. Lig'in 8. haftasında Galata SK ile oynayacakları maçın tribün gelirlerinin Gazze halkına bağışlanacağını duyurdu. Kulüp, tüm Ankaralı futbolseverleri maça davet etti.

Etimesgutspor Kulübü, Nesine 3. Lig'in 8. haftasında yarın Galata SK ile oynayacakları maçın tüm tribün gelirlerinin Gazze'ye bağışlanacağını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Ömer Faruk Alimoğulları ve yönetim kurulumuz, Nesine 3. Lig'in 8. haftasında yarın saat 14.30'da Galata SK ile oynayacağımız karşılaşmanın tüm tribün gelirlerinin, insanlık dramı yaşayan Gazze halkına bağışlanması yönünde karar almıştır. Tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen bu zulüm ve soykırımı bir kez daha lanetliyor, mazlumların yanında olduğumuzu güçlü bir şekilde ifade ediyoruz." denildi.

Açıklamada, tüm taraftarlar ve Ankaralı futbolseverler Gazze'ye destek olmak üzere bu karşılaşmaya davet edildi.

Bilet fiyatlarının 50 lira olarak açıklandığı karşılaşma, Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'nda oynanacak. ???????

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Güncel
